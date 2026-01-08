Arrestato e condannato il ladro di sigarette : pacchetti rubati a Torino

Torino – Uno dopo l’altro, è riuscito ad appropriarsi di 39 pacchetti di sigarette da un distributore automatico. Gli è andata male, però, visto che le forze dell’ordine lo hanno colto in flagrante e arrestato. Era il 5 gennaio, in via Cibrario, a Torino. Ieri, 7 gennaio, l’uomo arrestato è stato processato con rito direttissimo. Originario del Marocco, è nato nel 1991 ed è una persona fragile. È già tornato libero, visto che ha patteggiato una pena di sei mesi di carcere, sospesa grazie alla condizionale. Lo ha difeso l’avvocato Antonio Zanocco.Il 35enne deve anche pagare una multa di 120 euro.