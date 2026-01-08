Arrestato l’uomo che guidava la Porsche con la quale ha investito Matilde Baldi lungo la Asti-Cuneo

Asti – Franco Vacchina, 60 anni, commerciante di pneumatici, che l’11 dicembre scorso era alla guida della Porsche con la quale ha provocato l’incidente sull’autostrada Asti-Cuneo, nel quale è rimasta coinvolta Matilde Baldi (nella foto), 20 anni, morta cinque giorni dopo all’ospedale di Alessandria, è agli arresti domiciliari. L’incidente è il tragico quanto prevedibile epilogo della gara iniziata sulle strade di Asti e proseguita sull’autostrada A33, a una velocità di 212,39 chilometri orari. Con lui è indagato anche un secondo uomo, alla guida di un’altra Porsche, che però non sarebbe rimasta coinvolta nel tremendo incidente. Franco Vacchina era alla guida della Porche che la sera dell’11 dicembre, sull’autostrada Asti Cuneo, ha tamponato violentemente la Fiat 500 su cui viaggiavano Matilde Baldi, studentessa di Economia e Commercio, e sua mamma Elvia Pia. Le due donne state immediatamente soccorse e trasportate d’urgenza in ospedale. La madre ha riportato gravi ferite al volto. Le condizioni di Matilde erano invece disperate per cui è stata ricoverata d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Alessandria: è rimasta in condizioni critiche per cinque giorni, fino al decesso, avvenuto la sera del 16 dicembre.

Il provvedimento, eseguito dalla polizia stradale di Bra (Cuneo), è scattato su richiesta della Procura di Asti al termine della prima fase delle indagini finalizzate alla ricostruzione dei fatti. Secondo l’accusa, il commerciante avrebbe anche tentato, nei giorni successivi, di inquinare le prove relative all’incidente.