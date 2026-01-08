Automobilista investe un Vigile che finisce all’ospedale

Novi Ligure (AL) – Stamane verso le undici un agente della Polizia Comunale in servizio in Piazza XX Settembre è stato investito da un automobilista che non si sarebbe fermato per cui sono subito iniziati gli accertamenti del caso, anche con l’aiuto delle telecamere, per capire chi possa essere il responsabile. Sul Posto una pattuglia della Polizia Locale, i Carabinieri e il 118 che ha ricoverato l’agente al Pronto Soccorso. Da indiscrezioni pare che non abbia subito gravi lesioni. Nel frattempo l’investitore è stato individuato e fermato.