Lo accerchiano e lo rapinano con una pistola: due giovani denunciati

Genova – L’hanno accerchiato in quattro, minacciandolo con un coltello e una pistola (con tutta probabilità finta) per farsi consegnare denaro e cellulare. Per questo, due giovani di 16 e 20 anni sono stati denunciati dalla polizia di Stato con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Il colpo verso le 2 di stanotte in Via Gramsci: qui un uomo ha chiesto aiuto raccontando di essere stato avvicinato da quattro soggetti dal volto coperto, che lo hanno costretto a consegnare loro soldi e smartphone, minacciandolo con un coltello e una pistola. Gli agenti hanno prestato assistenza alla vittima della rapina, quindi, una volta appresa la descrizione delle quattro persone, si sono messi alla ricerca. Dopo pochi minuti, in via Prè, gli agenti della polizia locale hanno trovato per terra il telefono rubato e lo hanno consegnato alla polizia di Stato. Le pattuglie presenti in zona, alla fine, hanno rintracciato in piazza della Commenda tre uomini corrispondenti all’identikit fornito. Alla vista degli agenti, i tre sono scappati verso via Doria. Due di loro sono stati raggiunti e portati in Questura per l’identificazione: si tratta di due giovani di 20 e 16 anni. Durante la perquisizione, sono stati trovati dei pallini di una pistola giocattolo e un tappo rosso nelle tasche del ventenne. Il ragazzo è anche stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione, in quanto irregolare sul territorio nazionale. Il minore invece è stato affidato a una comunità.