Malmenato mentre fa benzina al distributore: cercano di rubargli l’auto

Milano – In tre l’hanno accerchiato e malmenato. Tutto mentre stava facendo rifornimento a un distributore automatico. I tre facinorosi hanno compiuto la grave azione per rubargli l’automobile ma per loro sono scattate le manette. Si tratta di tre marocchini di 22, 25 e 26 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, che sono stati arrestati dai Carabinieri in Viale Cassala a Milano nella serata dell’Epifania quando l’automobilista si è fermato per fare rifornimento all’interno di un’area di servizio. Poco dopo è stato avvicinato dai tre che lo hanno aggredito, colpendolo con pugni alla testa nel tentativo di impossessarsi della sua auto. L’azione è stata però interrotta dall’intervento dei militari del nucleo radiomobile che, insieme ai Carabinieri della stazione Barona, stavano pattugliando Viale Cassala alla ricerca degli autori di un furto di pneumatici avvenuto poco prima nelle vie limitrofe. Sul posto anche i soccorritori del 118, ma l’automobilista ha rifiutato il ricovero. I tre, invece, sono stati arrestati e accompagnati a San Vittore.