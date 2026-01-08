Minaccia di lasciarsi cadere dal tetto di un palazzo: ragazza salvata dai Carabinieri

Torino – Armata di coltello, è salita sul tetto di un palazzo minacciando di farla finita, ma è stata disarmata e salvata dai carabinieri del nucleo radiomobile. È accaduto mercoledì 7 gennaio a Torino in uno stabile di via Poliziano intorno alle 13.30. Quando sono intervenuti i miliari, la donna aveva parzialmente scavalcato la ringhiera situata sul tetto del palazzo. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. È stata proprio la ragazza, poco più che ventenne, a chiamare i carabinieri, pare dopo una lite con il fidanzato. I militari l’hanno convinta a scendere dal parapetto e l’hanno disarmata. Poi è stata affidata alle cure del personale sanitario dell’ospedale San Giovanni Bosco.