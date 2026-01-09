Calcio Serie A – Leao salva il diavolo al 92′: Milan – Genoa finisce 1-1

Milano ( Milan – Genoa 1-1) – Il Milan rallenta nella 19ª giornata di Serie A. I rossoneri pareggiano infatti 1-1 a San Siro contro il Genoa e scivolano così a -3 dalla capolista Inter, dopo aver rischiato pure di perdere contro un Grifone a un passo dal successo negli ultimi secondi di recupero. A spezzare l’equilibrio davanti al pubblico del Meazza è Colombo al 29’: l’ex di serata ruba il tempo a Gabbia e buca Maignan da pochi passi, valorizzando la bella giocata di Malinovskyi. Al 58’ Pulisic si vede invece annullare dal Var per un fallo di mano quello che sarebbe stato il gol del pareggio, trovato quindi con un’incornata vincente da Leao al 92’.I colpi di scena a San Siro non sono però finiti: Bartesaghi commette infatti un fallo da rigore al 99’ e Stanciu si presenta sul dischetto, ma spara altissimo, sprecando un’enorme chance per regalare la vittoria a De Rossi. Il Milan di Allegri si presenta così a metà stagione al secondo posto, con 39 punti conquistati fin qui: per chiudere ufficialmente il proprio girone d’andata il Diavolo deve però recuperare ancora la gara col Como. A 16 punti è invece il Genoa, appena sopra la zona retrocessione.

Milan – Genoa

Gol: 29’ Colombo , 45’+2’ st Leão

Milan (3-5-2): Maignan ; Tomori , Gabbia (30’ st Athekame ), Pavlovic ; Saelemaekers (20’ st Füllkrug ), Fofana (1’ st Loftus-Cheek ), Modric , Rabiot , Bartesaghi ; Pulisic , Leao . In panchina.: Terracciano, Torriani, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci; Castiello. All.: Allegri

Genoa (3-5-2): Leali ; Marcandalli , Ostigard , Vasquez ; Norton-Cuffy , Malinovskyi (19’ st Ellertsson ), Frendrup , Thorsby (19’ st Masini ), Martin (37’ st Stanciu ); Vitinha (30’ st Ekhator ), Colombo (37’ st Otoa ). In panchina .: Lysionok, Sommariva; Sabelli; Cuenca, Fini, Venturino; Nuredini. All.: De Rossi

Arbitro: Mariani