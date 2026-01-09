Dentista scomparso a Capo Verde: era andato a pescare

Alessandria –Non è stato ancora ritrovato il dentista Pierpaolo Guazzotti, il medico alessandrino scomparso dal 31 Dicembre sull’isola di San Capo Verde dove si trovava in vacanza. Secondo la testimonianza della moglie, l’uomo avrebbe detto che sarebbe andato a pescare nella zona di Buracona. Alla sera, la donna, non vedendolo rientrare è andata a cercarlo ma su quegli scogli ha trovato solo gli effetti personali del marito: maglietta, cellulare, portafoglio e marsupio. Le ricerche, attivate subito, non hanno portato a nulla. Guazzotti è stato impegnato attivamente in politica come consigliere comunale ad Alessandria nelle file della Lega tra il 2017 e il 2022.