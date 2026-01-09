Ezio Castelli passa a Fratelli d’Italia

Alessandria – Ieri Ezio Castelli del Gruppo Misto ha ufficializzato l’adesione a Fratelli d’Italia passando dalla maggioranza all’opposizione. Non è novità in quanto Castelli nel 2008 faceva parte del direttivo alessandrino di Alleanza Nazionale. Dopo essere stato nella coalizione di centrodestra dal 2017 al 2022 come consigliere della lista civica “SiAmo Alessandria” con Giovanni Barosini, nel 2022 Castelli si era ricandidato nella stessa lista entrando in consiglio comunale due anni dopo, come conseguenza del rimpasto della “Giunta Abonante” con la nomina a vicesindaco di Barosini. Il settembre scorso scelse di passare al gruppo Misto in appoggio alla maggioranza.