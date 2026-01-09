Nuova area pedonale nel centro di Alessandria

Alessandria – L’area pedonale attiva 24 ore su 24 sarà in Corso Roma, Piazzetta della Lega e le strade afferenti, da Via dei Martiri, al primo tratto di Via Milano e Via Vochieri, oltre alle relative vie traverse. Nell’area pedonale, oltre a Via Migliara, anche il tratto di via San Giacomo della Vittoria che costeggia il Palazzo Comunale: la fioriera che attualmente impedisce il passaggio ai non autorizzati per ora non verrà rimossa, ma resterà comunque aperta visto che ormai il transito sarà regolato dalle nove telecamere installate.

Sono previsti orari di accesso in tre fasce per coloro che hanno attività all’interno dell’Apu (dalle 7 alle 11, dalle 14 alle 15,30, dalle 19 alle 20) e due fasce per i corrieri e fornitori (dalle 7 alle 11 e dalle 14 alle 15,30). I permessi, gratuiti, sono: autorizzazione permanente che vale due anni, per residenti, domiciliati, chi ha un garage nell’Apu, commercianti, artigiani, fornitori, corrieri; autorizzazione temporanea tra due giorni e un anno, per veicoli delle associazioni di volontariato, medici, assistenti domiciliari e tutto quel comparto; autorizzazione giornaliera per medici, proprietari di attività o alloggi, non domiciliati. C’è anche il permesso «postumo» che si può chiedere entro 48 dopo un ingresso vietato, documentandone però l’urgenza.

Chiuso anche il tratto di Piazza Libertà antistante le Poste.

Per i permessi e ulteriori informazioni occorre rivolgersi agli uffici competenti in Comune o al Comando della Polizia Locale.