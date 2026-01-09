Pallacanestro Eurolega – Milano piega l’Efes e continua ad inseguire i playoff

Milano ( Olimpia Milano – Anadolou Efes 87-74) –L ‘EA7 Emporio Armani rimonta dal -14 di metà primo tempo e stende l’Anadolu Efes Istanbul per 87-74 con una ripresa spettacolare. Il record torna in positivo (11-10) con annesso aggancio al decimo posto e alla zona play-in. Armoni Brooks illumina ancora la via con 31 punti, nuovo massimo in carriera in Europa.L’Olimpia riemerge da un primo tempo opaco giocando una ripresa di energia estrema, difende, ribalta la partita, prima con un 12-0 che cancella i problemi iniziali e lancia una volata imponente, 87-74 sull’Efes. Armoni Brooks – record carriera di 31 punti, altre sette triple stasera – ha spaccato una gara che Leandro Bolmaro al rientro e Marko Guduric avevano tenuto in bilico. Sotto di undici all’intervallo, l’Olimpia si è presentata con un quintetto diverso, Bolmaro come regista nominale e Nebo da centro, per alzare la pressione sulla palla. Il primo possesso ha permesso a Zach LeDay di segnare da tre e da quel momento la difesa di Milano si è impossessata della partita.

Olimpia Milano – Anadolou Efes

Parziali: 16-27/22-22/24-8/25-17

Olimpia Milano: Brown, Booker 4, Brooks 31, LeDay 15, Shields 2; Mannion 2, Bolmaro 10, Ricci, Guduric 13, Nebo 8, Flaccadori. N.e.: Dunston. All.: Poeta.

Anadolu Efes: Lee 19, Weiler-Babb 12, Dessert 6, Osmani 8, Yilmaz 3; Loyd 3, Smits, Dozier 10, Swider 5, Jones 8. N.e.: Mutaf, Beaubois. All.: Laso.