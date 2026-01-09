Tragico incidente a Poirino: investito da un ventenne mentre attraversa la strada

Poirino (AT) –Investito mentre attraversava la strada con il deambulatore e ricoverato per sei giorni all’ospedale Cto di Torino. Non ce l’ha fatta Pietro Cavaglià, 92 anni, morto il 6 gennaio per le conseguenze del tragico incidente stradale in cui è stato coinvolto il 31 dicembre 2025, a Poirino, a pochi passi da casa sua.Secondo quanto ricostruito, la mattina di San Silvestro l’anziano ha attraversato la strada in via Isolabella, in corrispondenza delle strisce pedonali vicino al civico 35. Qui, una Fiat Panda guidata da un ventenne di Chieri lo ha travolto e trascinato a terra. Soccorso dai sanitari della Croce Rossa di Poirino, dove lui stesso è stato a lungo volontario, è stato ricoverato, ma non è riuscito a sopravvivere.I materiali raccolti durante i rilievi dell’incidente sono stati trasmessi alla procura di Asti, competente per Poirino. Adesso, il ventenne rischia il processo per omicidio stradale. Cavaglià, quel giorno, era uscito per fare una passeggiata. Abitava molto vicino al luogo della tragedia. Lascia la compagna Gemma, il figlio Michele e le nipoti Gaia e Sofia.