Calcio Serie A – Il Como riacciuffa la partita al 94′: 1-1 col Bologna

Como ( Como – Bologna 1-1) – Si apre con un pareggio davanti al pubblico del Sinigaglia il girone di ritorno del Como. I lariani impattano infatti 1-1 contro il Bologna nella 20ª giornata di Serie A, riprendendo nei minuti di recupero una gara che sembrava ormai persa. Pronti, via e Butez compie subito una strepitosa parata sul tiro a botta sicura di Cambiaghi, il quale si rifà però al 49’, timbrando il vantaggio felsineo al termine di una bella iniziativa personale. L’attaccante azzurro è però grande protagonista sia in positivo che in negativo, visto che viene poi espulso per un discusso fallo di reazione al 61’, mentre Douvikas si vede prima assegnare e poi revocare un calcio di rigore al 65’. Nico Paz colpisce quindi un palo, prima del pareggio strepitoso segnato da Baturina al 94’.

Como – Bologna

Gol: 4’ st Cambiaghi, 45’+4’ st Baturina

Como (4-2-3-1): Butez ; Van der Brempt (18’ st Posch ), Kempf , Diego Carlos , Moreno (39’ st Baturina ); Da Cunha (12’ st Caqueret ), Perrone ; Vojvoda (12’ st Kuhn ), Nico Paz , Jesus Rodriguez ; Douvikas . In panchina.: Tornqvist, Cavlina, Valle, Dossena, Sergi Roberto, Smolcic, Cerri. All.: Fabregas

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia ; Zortea , Heggem , Lucumi (26’ Vitik ), Miranda ; Freuler (31’ st Ferguson ), Pobega (38’ st Sulemana ); Rowe (31’ st Casale ), Fabbian , Cambiaghi ; Castro (31’ st Immobile ). In panchina.: Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Franceschelli, Immobile, Lykogiannis, Moro, Odgaard, Orsolini, Pessina. All.: Italiano

Arbitro: Abisso