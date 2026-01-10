Calcio Serie A – Terza vittoria di fila per la Dea: Torino schiantato per 2-0

Bergamo ( Atalanta – Torino 2-0) – Il girone di ritorno dell’Atalanta si apre con una vittoria: alla New Balance Arena nella ventesima giornata di Serie A la Dea supera 2-0 il Torino. Avvio piuttosto convinto da parte degli uomini di Palladino, che al 13’ trovano subito il gol del vantaggio: corner perfetto sul primo palo di Bernasconi e spizzata decisa di Charles De Ketelaere che buca Paleari. I granata non reagiscono, i nerazzurri restano in controllo fino alla fine del primo tempo anche se perdono Djimsiti per infortunio dopo un contrasto con Zapata. Dopo l’intervallo gli ospiti si scuotono leggermente soltanto dopo gli ingressi di Adams e Simeone, ma l’ex Napoli spreca il possibile 1-1 a tu per tu con Carnesecchi. Nel finale, a tempo scaduto, Pasalic chiude i conti in contropiede al 95’. L’Atalanta tocca quota 31 punti e mette nel mirino la zona Europa, Torino bloccato a 23.

Atalanta – Torino

Gol:13’ De Ketelaere , 95’ Pasalic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Scalvini (dal 23’ st Musah ), Djimsiti (dal 44’ pt Hien ), Ahanor ; Zappacosta , de Roon , Ederson , Bernasconi ; De Ketelaere (dal 34’ st Samardzic ), Zalewski (dal 34’ st Pasalic ); Krstovic (dal 23’ st Scamacca ). All. Palladino. In panchina Sportiello, Rossi, Maldini, Sulemana.

Torino (3-5-2): Paleari ; Ismajli , Maripan , Coco ; Lazaro (dal 40’ st Biraghi ), Vlasic , Tameze (dal 13’ st Ilkhan ), Gineitis , Aboukhlal (dal 40’ st Njie ); Ngonge (dal 12’ st Adams ), Zapata (dal 12’ st Simeone ). All. Baroni. In panchina. Israel, Popa, Dembele, Sazonov, Nkounkou, Asllani, Anjorin, Acquah.

Arbitro: Fourneau.