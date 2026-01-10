Calcio Serie B – Lo Spezia perde contro il Sudtirol a Bolzano: finisce 2-1

Bolzano ( Sudtirolese – Spezia 2-1) – Lo Spezia inizia il 2026 con una sconfitta in rimonta sul campo del Sudtirol, che non vinceva in campionato da tre mesi e mezzo. Trovato il vantaggio in maniera rocambolesca, in mezzo ai soliti problemi a creare calcio, gli aquilotti si addormentano e si fanno rimontare a cavallo dei due tempi. Donadoni manda dentro forze fresche dimostrando di aver sbagliato la formazione iniziale, ma non trovando il pareggio a causa degli errori in area di Aurelio, Kouda due volte e Comotto. La scarsa mira degli avanti di Castori evitano d’altra parte un passivo peggiore. Subito dentro i nuovi. Ma la partita di oggi dice ancora una volta che manca qualità a centrocampo. Al 31′ lo Spezia, dopo alcuni momenti di sofferenza, passa a sorpresa in vantaggio con il gol fortunato di Vanja Vlahovic. L’ex Atalanta sblocca la partita con una deviazione fortuita sul tiro di controbalzo dal limite di Nagy. La deviazione inganna Adamonis e lo Spezia fa 0-1. Non passano nemmeno tre minuti e i padroni di casa pareggiano con Pecorino che incrocia da dentro l’area e fa secco Radunovic. Pessima la marcatura di Hristov che prima tiene stretto l’attaccante in maglia nove per poi lasciarlo andare: a quel punto è troppo facile per Pecorino calciare in porta e trovare il pareggio. Il gol partita arriva al 6’st: tiro di destro di Kofler che entra dopo un batti e ribatti.

Sudtirolese – Spezia

Gol: pt 31′ Vlahovic, 34′ Pecorino; st 6′ Kofler

Sudtirol (3-5-2) : Adamonis; Kofler, Tronchin ( 33’st Bordon), Veseli; El Kaouakibi, Molina, Tait ( 17’st Davi), Casiraghi ( 33′ st Frigerio), Zedadka ( 28’st Pietrangeli); Percorino (29’st Odogwu), Merkaj. All. Castori

Spezia (3-5-2): Radunovic; Wisniewski, Hristov, Beruatto; Vignali (16’st Sernicola), Nagy ( 28’st Comotto), Cassata, Kouda, Aurelio ( 28’st Adamo); Vlahovic ( 15’st Artistico), Di Serio ( 37’st Lapadula). All. Donadoni

Arbitro: Manganiello di Torino