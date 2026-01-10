Calcio Serie B – Parte male il 2026 della Sampdoria: sconfitta per 2-1 ad Avellino

Avellino ( Avellino – Sampdoria 2-1) –La solita Sampdoria in versione trasferta, paga cari gli errori, si sveglia troppo tardi e perde 2-1 iniziando male il 2026. Una partita nervosa e tutto sommato equilibrata, vinta dai padroni di casa grazie ai goal di Palumbo e Tutino a cavallo dei due tempi, complici le incertezze di Ghidotti. Il goal di Coda su calcio di rigore arriva all’85’, poi non basta l’arrembaggio finale per portare a casa almeno un punto.La Sampdoria parte bene pressando alto l’Avellino e tenendo in mano il pallino del gioco in avvio, grosse occasioni però non ne arrivano e i padroni di casa prendono campo dal 25′, trovando il goal del vantaggio intorno alla mezz’ora. Palumbo avanza fino incontrastato e fa partire un sinistro dal limite dell’area che, rasoterra, si insacca a fil di palo, con Ghidotti forse non troppo reattivo.Nella ripresa Gregucci si gioca la carta Salvatore Esposito al posto di Conti, raddoppia però subito l’Avellino con l’ex Tutino che anticipa di testa Henderson e un incerto Ghidotti su assist di Biasci al 50′.All’80’ Sala stende Cherubini appena entrato in area, per l’arbitro è rigore, dopo un lungo check var si va al monitor, dopo diversi minuti il direttore di gara conferma la scelta. Dal dischetto Coda non sbaglia e riapre i giochi all’85’. Finale nervoso e lungo recupero, Blucerchiati sbilanciati alla ricerca dell’assedio e Avellino che riparte in contropiede. Finisce però 2-1.

Avellino – Sampdoria

Gol: pt 31′ Palumbo; st 50′ Tutino, 85′ Coda

Avellino (3-5-2): Daffara ; Cancellotti , Simic , Fontanarosa (58′ Enrici ); Missori , Palumbo , Palmiero (86′ Armellino ), Besaggio (64′ Sounas ), Sala ; Tutino (64′ Favilli ), Biasci (58′ Patierno ). All. Biancolino.

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti ; Hadzikadunic , Abildgaard , Ferrari (58′ Giordano ); Depaoli (76′ Ioannou ), Conti (46′ Esposito ), Henderson , Barak (58′ Pafundi ), Cherubini ; Brunori (76′ Begic ), Coda . All. Gregucci

Arbitro: Crezzini di Siena