Calcio Serie B -Un rigore di Franzoni regala la vittoria all’Entella

Chiavari ( Virtus Entella – Monza 1-0) –Nell’ultima giornata del girone d’andata di Serie BKT la Virtus Entella supera 1-0 il Monza a Chiavari grazie a un rigore di Franzoni al 84’. La squadra di Bianco, reduce da due vittorie consecutive e rinforzata dall’arrivo di Hernani Junior, si presenta con fiducia in terra ligure ma si ritrova invischiata in una partita sporca, frammentata, dove ogni controllo diventa un rischio e ogni errore può pesare. L’Entella, terzultima ma solida in casa, interpreta la gara con pragmatismo: organico corto, limiti offensivi evidenti, ma compattezza e attenzione nei momenti chiave. Il risultato sarà figlio proprio di questo tipo di partita, più da sopravvivenza che da manovra.L’episodio che cambia la partita arriva all’81’: uscita di Thiam su Guiu, il piede del portiere colpisce l’attaccante che cade, rigore per l’Entella. Dopo una prima conferma e un primo tiro, ecco qualche attimo di confusione tra arbitro e VAR: Franzoni si presenta per la seconda volta sul dischetto e al minuto 84 firma l’1-0.

Virtus Entella – Monza

Gol: st 40′ Franzoni

Virtus Entella (3-4-2-1):Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Nichetti, Franzoni, Di Mario (40’st Portanova); Guiu (40’st Russo), Karic (30’st Bariti); Debenedetti (30’st Fumagalli) Allenatore : Chiappella. In panchina : Del frate, Siaulys, Squizzato, Moretti, Ankeye, Benali, Del Lungo.

Monza (3 – 4 – 2 – 1): Thiam; Ravanelli (20’st Lucchesi), Delli Carri, Carboni; Birindelli, Colombo (1’st Hernani), Pessina, Azzi; Ciurria (15’st Alvarez), Keita (15’st Colpani); Mota (15’st Petagna) Allenatore : Bianco In panchina : Pizzignacco, Brorsson, Maric, Bakoune, Capolupo, Ballabio, Mout.

Arbitro: Sig. Perri di Roma 1