Calcio Serie C – Ennesimo ko in trasferta della Pro: sconfitta per 2-1 contro l’Albinoleffe

Zanica ( Albinoleffe – Pro Vercelli 2-1) – Sconfitta della Pro Vercelli a Zanica: l’Albinoleffe vince 2-1 in rimonta un match tutt’altro che spettacolare che la Pro sembrava controllare ma che, l’espulsione di Akpa Akpro al 15′ della ripresa ha completamente stravolto. Pro che non riesce nuovamente a fare punti né, forse, prestazione, lontano dal Piola-Robbiano. Resta il rammarico perché fino al doppio giallo per Akpa la Pro sembra nelle condizioni di sferrare il colpo del ko.Al 32’il gol del vantaggio della Pro: rete segnata da Comi di prepotenza, Iotti dalla destra fionda in area: Baldi non esce, Comi svetta su tutti e infila in rete: 0-1. Pareggio al 22′ secondo tempo : cross di Garattoni per Sali che di testa stavolta non sbaglia 1-1. In pieno recupero vince la partita l’Albinoleffe: dal limite De Paoli controlla e scaraventa in rete alle spalle di Livieri: 2-1.

Albinoleffe – Pro Vercelli

Gol: pt 32′ Comi ; st 22′ Sali , 46′ De Paoli.

Albinoleffe (3-5-2): Baldi; Barba, Potop, Baroni (6′ pt Sottini – 27′ st Sciacca); Garattoni, Lombardi (13′ st Astrologo), Mandelli (13′ st Sorrentino), Agostinelli, Ambrosini; De Paoli, Sali. In panchina. Facchetti, Carrara, Giannini, Angeloni, Borghi, Simonelli. All. Lopez.

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso; Burruano (42′ st Ronchi), Iotti, Haoudi (23′ st Clemente); J.G. Akpa Akpro, Comi (23′ st Coppola), A. Sow (35′ st Furno). In panchina. Rosin, Del Favero, El Bouchataoui, Mallahi, Tarantola, O. Sow, Pino, Huiberts, Zacchera. All. Santoni.

Arbitro: Luca De Angeli di Milano.