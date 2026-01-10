Calcio Serie C – I Nerazzurri tornano a vincere: successo per 1-2 contro la Pro Patria

Busto Arsizio ( Pro Patria – Inter U23 1-2) – Torna al successo in campionato dopo 6 partite l’Inter U23, che vince sul campo della Pro Patria e ritrova i 3 punti che mancavano dalla trasferta di Trento del 23 novembre. Decisiva la doppietta di La Gumina, che fissa il punteggio sull’1-2 finale. Gara subito in discesa per i ragazzi di Vecchi, che passano in vantaggio dopo soli 4 minuti: calcio d’angolo dalla destra, Kaczmarski raccoglie una corta respinta, Prestia prolunga di testa e La Gumina si coordina alla perfezione, calciando al volo in diagonale con il mancino. L’Inter gioca bene, controlla con tranquillità e riparte, e al 27′ trova il raddoppio: altro corner battuto da Cocchi, tocco di mano nell’area di rigore della Pro Patria e l’arbitro indica il dischetto dopo aver rivisto l’azione al monitor. Dagli undici metri si presenta La Gumina che non sbaglia.Nella ripresa partono forte i padroni di casa, ma i nerazzurri gestiscono con personalità e provano in più occasioni a chiudere i conti. Nel recupero arriva la rete della bandiera: il portiere interista buca l’uscita e Desogus insacca di testa a porta vuota.

Gol: 4′, 27′ rig. La Gumina , 91′ Desogus

Pro Patria(3-4-2-1): 1 Rovida; 13 Aliata, 26 Masi (64′ 70 Desogus), 19 Travaglini; 20 Mora, 25 Ferri (C), 40 Schiró, 7 Orfei (76′ 93 Dimarco); 27 Giudici (76′ 56 Ganz), 14 Citterio (46′ 11 Renelus); 10 Mastroianni (70′ 9 Udoh). In panchina: 12 Gnonto, 22 Zamarian, 4 Reggiori, 6 Viti, 9 Schiavone, 15 Auci, 21 Ricordi, 39 Motolese. Allenatore: Francesco Bolzoni.

Inter U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 24 Re Cecconi, 19 Prestia (C), 5 Alexiou; 46 Cinquegrano, 10 Kamate (76′ 44 Berenbruch), 8 Fiordilino, 37 Kaczmarski (76′ 14 Bovo), 3 Cocchi (64′ 25 David); 90 Lavelli (64′ 7 Spinaccè), 20 La Gumina (87′ 9 Topalovic). In panchina: 12 Raimondi, 40 Adomavicius, 4 Zanchetta, 11 Agbonifo, 15 Stante, 21 Zouin, 34 Iddrissou. Allenatore: Stefano Vecchi.

Arbitro: Rossini