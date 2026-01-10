Due uomini morti in strada per il freddo in pochi giorni

Milano – Due uomini morti a Milano, in pochi giorni. Entrambi senza dimora, vittime del gelo che in questi giorni si è abbattuto con temperature rigide sulla città.Dopo il decesso di Andrea Colombo, 34enne stroncato dall’ipotermia dopo essere stato soccorso lunedì mattina all’alba, al capolinea della M3 al confine con San Donato Milanese, giovedì 8 gennaio c’è stata un’altra vittima del freddo in città.L’intervento dei soccorsi, purtroppo inutile, è scattato giovedì in pieno centro. A pochi passi dalla stazione Cadorna alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un clochard immobile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Duomo che hanno constatato il decesso: nessun segno di violenza o elementi che facciano ipotizzare che la morte sia sopraggiunta per una causa diversa da un malore legata al freddo.