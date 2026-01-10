Fuga di monossido, due persone intossicate: trasportate in ospedale

Meana di Susa (TO) – Il 118 di Azienda Zero è intervenuto venerdì 9 gennaio, poco prima di mezzanotte, a Meana di Susa in via Gran Borgata, per soccorrere due persone, un uomo di 57 e una donna di 56 anni, intossicati in seguito a una probabile fuga di monossido. Entrambi codici gialli, sono stati trasportati all’ospedale di Susa.L’equipe sanitaria dell’ambulanza ha iniziato subito l’ossigenoterapia sui pazienti, in particolare sull’uomo. Questo intervento ha permesso di migliorarne le condizioni già al suo arrivo in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco.