Incidente a Genova Pontedecimo: uomo di 54 anni travolto da un camion, morto sul colpo

Genova – La prima vittima sulle strade genovesi da inizio anno è un uomo di 54 anni, Maurizio Perrone, originario di Torino. Perrone è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via Felice del Canto e via Gallino a Genova Pontedecimo intorno alle 11.50 di venerdì 9 gennaio 2026.L’uomo è stato urtato dalla parte anteriore di un camion ed è rimasto schiacciato sotto la motrice. Per il pedone non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto, oltre a polizia locale e vigili del fuoco, sono intervenute l’auto medica Golf 2 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Borzoli.Forti ripercussioni sul traffico in tutta la zona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per capire di che colore fosse il semaforo al momento dell’impatto.