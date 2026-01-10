Pallacanestro Serie A2- L’Urania Milano si illude, Scafati scappa nella ripresa

Milano ( Urania Milano – Givova Scafati 72-79) – Dopo uno splendido primo tempo i Wildcats si spengono progressivamente puniti dai troppi errori e dalla difesa ruvida della Givova, 72-79. Decisivi Walker, Mascolo e Italiano, non basta un ottimo Gentile ai Rossoblù. Scafati parte forte colpendo subito dall’arco, ma Milano risponde immediatamente con le iniziative di Taylor e Gentile (7-6). Sotto canestro è battaglia vera: D’Almeida deve fare gli straordinari contro la coppia Allen–Iannuzzi, e un’incursione di Taylor vale il primo sorpasso (11-9). La Givova alza i giri con Mollura e Mascolo, ma la Wegreenit resta agganciata grazie ai canestri di Rogic e Morgillo (19-16).Milano stringe le maglie in difesa e vola fino alla doppia cifra di vantaggio con l’asse Rogic–Sabatini, prima che l’ex di turno riporti Scafati a -7 (26-19). La tensione sale, arriva un tecnico alla panchina milanese, ma i Wildcats reagiscono con orgoglio: ancora Rogic firma il 32-24. La parte centrale del quarto è segnata da errori su entrambi i fronti, finché una zampata di Gentile rimette in moto l’Allianz Cloud (37-28). La tripla dall’angolo di Rashed fa esplodere il palazzetto per il massimo vantaggio, ma il finale di tempo è favorevole alla Givova, che rientra fino al 40-35 dell’intervallo. Milano fatica a ritrovare fluidità offensiva, mentre Walker diventa un fattore e firma il +7 alla penultima sirena (49-56). L’ultimo quarto si apre con un lampo di Gentile, che però commette la quarta penalità pur restando il principale riferimento offensivo (56-60). Allen e Mollura escono per falli, ma la panchina di Vitucci risponde presente: Italiano e Iannuzzi tengono Scafati avanti 59-66 al 35’. Le energie dei Wildcats si esauriscono: Scafati, con esperienza, piazza la spallata decisiva (59-69). Negli ultimi tre minuti non arriva la reazione rossoblù; Gentile è l’ultimo a provarci, ma è ancora Italiano a chiudere i conti sul 64-75.

Urania Milano – Givova Scafati

Parziali: 19-16/21-19/9-21/23-23

Wegreenit Urania Milano: Alessandro Gentile 25 (11/18, 0/0), Roko Rogic 13 (2/5, 2/2), Kevion Taylor 12 (3/5, 0/6), Matteo Cavallero 6 (0/2, 2/3), Gherardo Sabatini 5 (2/2, 0/2), Ursulo D’almeida 4 (2/7, 0/0), Alessandro Morgillo 4 (2/2, 0/0), Morgan Rashed 3 (0/0, 1/1), Andrea Amato 0 (0/2, 0/6), Ion Lupusor 0 (0/1, 0/3), Giovanni Lo martire 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0).Coach Cardani

Givova Scafati: Caleb Walker 19 (6/6, 1/7), Bruno Mascolo 17 (3/7, 1/2), Nazzareno Italiano 11 (2/4, 1/2), Antonio Iannuzzi 9 (4/7, 0/0), Marco Mollura 8 (1/2, 2/5), Rei Pullazi 7 (1/2, 1/4), Terry Allen 5 (1/3, 1/3), Lorenzo Caroti 3 (1/2, 0/6), Adrian Chiera 0 (0/0, 0/1), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0). Coach Vitucci