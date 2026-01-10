Protesta contro l’accordo Ue-Mercosur: trattori a Milano bloccano il traffico

Milano – Un centinaio di trattori sono arrivati da tutta Italia poco dopo mezzogiorno a Milano in segno di protesta contro il trattato tra l’Europa e i paesi dell’area Mercosur (un’organizzazione economica sudamericana con sede a Montevideo che ha sede a Montevideo in Uruguay. I mezzi hanno bloccato il traffico in zona stazione Centrale e poi hanno stazionato sotto il Pirellone, sede del Consiglio Regionale Lombardo, dove hanno scaricato alcune balle di fieno. La manifestazione è stata indetta dal Movimento Riscatto Lombardia e altre realtà riunite nel COAPI (Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani).

Al presidio anche la vicesegretaria della Lega, Silvia Sardone, e il senatore del Carroccio, nonché vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

Gli agricoltori, che sono in protesta non solo in Italia ma anche in Francia, si dicono contrari all’Accordo UE-Mercosur “che favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani“.

Chiedono invece “un prezzo giusto per produttori e consumatori (con norme, controlli efficaci e certi contro il trust e la speculazione” e si oppongono” alla deregolamentazione della PAC e della PES (che devono garantire gli interessi di cittadini, contadini e pescatori), insistendo sulla necessità di “una legge sulle etichette trasparenti“.

Scaricate balle di fieno e versato latte davanti alla stazione Centrale, i mezzi agricoli con le bandiere tricolori sono arrivati a decine in piazza.