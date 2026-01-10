Trovata morta una poliziotta di Partinico, indaga la Procura di Torino

Bardonecchia (T0) – Giallo sulla morte di una poliziotta di 27 anni trovata senza vita nella sua camera d’albergo a Bardonecchia. L’ipotesi principale è che si sia uccisa con la pistola d’ordinanza ma la Procura di Torino ha aperto una inchiesta per chiarire ogni dubbio sulla tragedia. Laureata in giurisprudenza e originaria di Palermo, aveva da poco concluso il corso di formazione alla scuola Superiore di Polizia quando era arrivata a Torino come commissario. Con lei c’era un altro collega arrivato da Grosseto, che stamattina l’ha chiamata più volte al cellulare non vedendola arrivare. Ma non ha mai risposto. Così è andato in hotel e, con l’aiuto del personale, è entrato in stanza e l’ha trovata morta accanto alla sua pistola.