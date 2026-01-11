Calcio Eccellenza – Alessandria corsara a Cuneo: primato sempre più solido

Cuneo ( Cuneo Olmo – Alessandria 0-1)L’Alessandria espugna il Paschiero superando di misura il Cuneo 1905 e lancia un segnale fortissimo al campionato: i grigi fanno sul serio e lo dimostrano nel giorno più delicato, nello scontro diretto che poteva riaprire tutto o chiudere molto. Il big match della 16ª giornata si accende subito. Il Cuneo parte con aggressività e dopo pochi secondi costruisce un’occasione clamorosa: Gyimah si presenta davanti a Colla e prova il pallonetto, ma l’Alessandria si salva sulla linea in maniera provvidenziale.Alla mezz’ora il Cuneo trova anche la via del gol con lo stesso Gyimah, su sponda di Regolanti, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Dall’altra parte Piana prova a scuotere i grigi con una conclusione dalla distanza che termina alta. Si va all’intervallo sullo 0-0, con l’equilibrio a farla da padrone.La ripresa riparte senza cambi e con lo stesso copione: attenzione massima, pochi spazi, paura di sbagliare. Poi, al 20’, l’episodio che decide la partita. Calcio d’angolo per l’Alessandria, la difesa del Cuneo non riesce a liberare e Diop è il più rapido di tutti a mettere la zampata vincente. È lo 0-1 che gela il Paschiero e chiude il match.

Cuneo Olmo – Alessandria

Gol: 66’ Diop

Cuneo (4-3-1-2): Cavalieri, Bernardi (70’ Benso), Scotto, Tall, Rizzo (92’ Bianco), Orlando (83’ Ghibaudo), Magnaldi (79’ Galfrè), Angeli, Nacci (66’ Caristo), Gyimah, Regolanti. In panchina: Aime, Giraudo, Silvestro, Rastrelli. Allenatore: Danilo Bianco

Alessandria (3-5-1-1): Colla, Cociobanu (66’ Vanegas), Morganti, Tos, Picone, Nicco, Diop (93’ Grandoni), Piana (83’ Ventre), Pellegrini, Cirio, Nani. In panchina: Menino, Straneo, Boveri, Cargiolli, Costanzo, Ventre, Camara. Allenatore: Alberto

Arbitro: Bonaventura di Prato