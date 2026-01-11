Calcio Serie A -Il Milan pareggia al 96′: 1-1 a Firenze

Firenze ( Fiorentina – Milan 1-1) –ll Milan evita il ko nel finale a Firenze, il match con la Fiorentina nella ventesima giornata (la prima del girone di ritorno) finisce 1-1 al Franchi. Nel corso del primo tempo i viola attaccano soprattutto sulla sinistra, con Gudmundsson e Gosens che mettono dentro tanti cross. I Rossoneri sembrano un po’ in affanno, ma con il lavoro di Fullkrug si creano due occasioni colossali: doppia sponda del tedesco per Pulisic, che però in entrambi i casi si divora l’1-0.

Dopo l’intervallo i viola crescono sempre di più, e al 66’ stappano la partita: corner perfetto di Gudmundsson e spizzata decisiva di Comuzzo. Allegri getta nella mischia anche Nkunku, ed è proprio l’ex Chelsea ad evitare la sconfitta per i suoi: destro secco al 90’ su assist di Fofana per il definitivo 1-1.

Fiorentina – Milan

Gol: 66’ Comuzzo ; Nkunku 90’ .

Fiorentina (4-3-3): De Gea ; Dodo , Pongracic , Comuzzo, Gosens (dal 38’ st Ranieri ); Fagioli , Mandragora (dal 20’ st Brescianini ), Ndour (dal 46’ st Sohm ); Parisi (dal 38’ st Fortini ), Kean , Gudmundsson (dal 38’ st Solomon ). All. Vanoli. In panchina. Christensen, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Nicolussi Caviglia, Piccoli, Fazzini.

Milan (3-5-2): Maignan 6.5; De Winter 5.5, Gabbia 6, Pavlovic 5.5 (dal 29’ st Nkunku 7); Saelemaekers 6, Loftus-Cheek 5.5 (dal 18’ st Fofana 6.5), Ricci 5.5, Jashari 5.5 (dal 15’ st Rabiot 5.5), Estupinan 5.5 (dal 15’ st Bartesaghi 6); Fullkrug 6.5 (dal 15’ st Leao 6), Pulisic 5. All. Allegri. In panchina Torriani, Dutu, Odogu, Athekame, Modric.

Arbitro: Massa.