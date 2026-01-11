Calcio Serie C – Beffa al 96′: il Novara si fa riprendere dalla Dolomiti Bellunesi

Novara ( Novara – Dolomiti Bellunesi 1-1) – ll Novara Fc è beffato dalle Dolomiti Bellunesi facendosi riprendere all’ultimo minuto dei 6 di recupero, dopo che aveva trovato il vantaggio a 7’ dalla fine al termine di una gara condotta all’attacco e varie occasioni non sfruttate. Esordio casalingo amaro per il nuovo mister Dossena.Al 38’ arriva il vantaggio azzurro. Donadio da terra in area riesce a tirare e il portiere Consiglio respinge, più svelto di tutti è Ledonne che arriva e tira a colpo sicuro a porta vuota. Gli animi si riscaldano e dopo qualche battibecco e protesta è espulso per doppia ammonizione l’allenatore ospite Bonatti. Si arriva al recupero di sei minuti con il forcing ospite. Su un calcio di punizione dalla tre quarti, palla in area e Boseggia esce a vuoto, permettendo a Saccani di colpire di testa, realizzando il pari. Finisce con l’ennesimo pareggio per 1 – 1 e lo sconcerto di squadra e tifosi.

Novara – Dolomiti Bellunesi

Gol: 83′ Ledonne , 90’+6′ Saccani

Novara: 1 Boseggia, 7 Lanini (73′ 9 Alberti), 8 Di Cosmo, 10 Donadio, 11 Ledonne, 15 Khailoti (46′ 28 Cannavaro), 21 Ranieri (C) (56′ 99 Basso), 26 Lorenzini (VC), 36 Arboscello (66′ 19 Collodel), 70 Valdesi, 72 Agyemang (56′ 17 Dell’Erba)

In panchina: 12 Rossetti, 16 Raffaelli, 3 Lartey, 4 Malaspina, 6 Citi, 23 Morosini, 27 Deseri, 65 Cortese, 71 D’Alessio, 90 Perini

Allenatore: Andrea Dossena

Dolomiti B..: 22 Consiglio, 7 Cossalter (C) (89′ 4 Brugnolo), 19 Mignanelli, 20 Olonisakin (89′ 17 Mutanda), 23 Mondonico, 24 Gobetti, 27 Saccani, 32 Lattanzio (59′ 8 Mazzocco), 73 Tavanti, 87 Burrai (VC) (89′ 11 Petito), 91 Marconi (72′ 10 Clemenza)

In panchina 1 Abati, 12 Zecchin, 3 Alcides, 9 Scapin, 49 Casanova. Allenatore: Andrea Bonatti

Arbitro: Sig. Maria Marotta di Sapri