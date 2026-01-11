Calcio Serie C – L’Atalanta U23 torna a vincere: successo per 0-1 contro il Casarano

Casarano ( Casarano – Atalanta U23 0-1) –L’Atalanta U23 reagisce e torna alla vittoria, conquistando i primi tre punti del 2026: al Giuseppe Capozza decide Cissé nel successo per 1-0 contro il Casarano. Ottimo approccio dell’Atalanta U23 nel primo tempo: i nerazzurri partono subito forte, spingendo in avanti e creando diverse occasioni. Al 5’ Berto si smarca in area e colpisce di testa sul cross da calcio d’angolo, ma la conclusione termina alta di poco. Il gol arriva al 20’: Panada lancia lungo per Cissé, bravissimo a sfruttare l’errore di portiere e difensore avversari che non si intendono, anticiparli con una zampata e insaccare a porta sguarnita. Per l’attaccante guineano si tratta del primo gol in campionato.Nel secondo tempo, forte della superiorità numerica, l’Atalanta U23 chiude gli spazi e gestisce il possesso, con il Casarano che prova comunque a trovare il pareggio, senza però riuscire a rendersi realmente pericoloso.Poche le occasioni nel corso dei 45 minuti. Allo scadere arriva l’ultima chance della gara: contropiede nerazzurro tre contro uno, con Levak che si presenta davanti al portiere ma non riesce a concretizzare, calciando addosso all’estremo difensore.

Casarano – Atalanta U23

Gol: 20′ Cissè

Casarano: Bacchin, Lulic (40′ Gega), Ferrara, Maiello (74′ D’Alena), Perez (C), Logoluso, Barone, Gyamfi, Leonetti (74′ Millico), Cajazzo (40′ Giraudo), Di Dio (61′ Versienti). In panchina : Pucci, Chiorra, Celiento, Palumbo, Malagnino, Cerbone, Martina, Zanaboni. All: Vito Di Bari.

Atalanta U23: Vismara, Berto, Panada (C) (89′ Guerini), Comi, Manzoni (64′ Levak), Pounga, Cissè, Ghislandi (76′ Simonetto), Navarro, Bergonzi (89′ Steffanoni), Vavassori (76′ Cassa). In panchina: Torriani, Sassi, Plaia, Cortinovis, Riccio, Tornaghi, Bonanomi, Idele.All: Salvatore Bocchetti

Arbitro: Filippo Colaninno di Nola.