Calcio Serie C – Juventus U23 corsara al Picchi: rimonta e vittoria per 1-2 a Livorno

Livorno ( Livorno – Juventus Next Gen 1-2) – La Juventus Next Gen espugna il campo del Livorno con una rimonta matura e spietata, imponendosi per 2-1 al termine di una gara intensa, spezzata dagli episodi e indirizzata da un guizzo decisivo a sei minuti dal novantesimo.La partita si accende subito. Dopo un avvio aggressivo degli amaranto, è il Livorno a colpire per primo: al 7’ Hamlili disegna un lancio perfetto in profondità per Di Carmine, che in diagonale supera Scaglia e porta avanti i padroni di casa. Il vantaggio dura però pochissimo. La risposta bianconera è immediata e chirurgica: al 12’ Turicchia trova Puczka tutto solo sul secondo palo, controllo e conclusione ravvicinata che vale l’1-1.La svolta arriva nella ripresa. Al 52’ Nwachukwu rimedia il secondo cartellino giallo e lascia il Livorno in dieci, cambiando radicalmente l’inerzia del match. Il colpo decisivo arriva all’84’. Guerra riceve palla al limite, si crea lo spazio e lascia partire un sinistro preciso, chirurgico, che non lascia scampo al portiere amaranto. È il gol che spezza l’equilibrio e consegna alla Juventus Next Gen una vittoria pesantissima.Nel finale il Livorno prova a reagire più con l’orgoglio che con lucidità, ma i cinque minuti di recupero non bastano. Al triplice fischio è 2-1 per i bianconeri, che escono dal Picchi con tre punti di grande valore, mentre per gli amaranto resta l’amarezza di una gara ben iniziata e sfuggita di mano alla distanza.

Livorno – Juventus Next Gen

Gol: 7′ Di Carmine, 12′ Puczka, 84′ Guerra

Livorno: Seghetti, Gentile, Nwachukwu, Luperini (68′ Cioffi), Dionisi (60′ Antoni), Di Carmine, Haveri, Noce, Hamlili, Bonassi (68′ Mawete), Peralta (68′ Marchesi). In panchina: Tani, Ciobanu, Odjer, Monaco, Malva, Biondi, Ghezzi, Panaioli, Panattoni, Marinari, Baldi. Allenatore: Venturato.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Scaglia; Turicchia (75′ Amaradio), Pedro Felipe, Gil Puche; Cudrig, Faticanti, Owusu, Puczka; Anghelè (89′ Mazur); Guerra, Okoro (75′ Deme). In panchina : Bruno, Fuscaldo, Savio, Brugarello, Vacca, Scaglia F., Pagnucco, Martinez Crous, Perotti. Allenatore: Brambilla.

Arbitro: Castellone di Napoli