Calcio Serie C -Seconda vittoria consecutiva per l’Alcione: battuta in casa la Cittadella

Milano ( Alcione Milano Cittadella 2-0) – Da continuità al risultato positivo di settimana scorsa l’Alcione che si impone per 2-0 in casa contro il Cittadella.Ritmo sostenuto, gara divertente almeno nei primi 25′, con due occasioni ospiti. Crialese al 17′ tira debole verso Agazzi da ottima posizione, cinque minuti più tardi è sempre il 14 a crossare verso il secondo palo per l’inserimento volante di D’Alessio, sfera alta sopra la traversa. L’Alcione risponde colpo su colo e con Morselli al 15′ e Bright dieci minuti dopo scalda i guanti a Maniero.All’intervallo Iori lascia negli spogliatoi Barberis e inserisce capitan Vita. La gara si inasprisce. Gli spazi si restringono, il Cittadella tira il fiato dando coraggio all’Alcione.Bright al 75′ colpisce la traversa con un destro potentissimo dal limite e due minuti più tardi la squadra di Cusatis passa in vantaggio. Corner battuto dalla destra, parapiglia in area di rigore, Maniero smanaccia sulla linea addosso a Ciapellano che deposita in rete con braccio destro attaccato al fianco e piede. Proteste del Citta, ma per Iannello la rete è regolare.La reazione è sterile, per quanto Iori ci provi fino alla fine con gli inserimenti di Diaw e Gaddini.

Alcione Milano – Cittadella

Gol: Ciappellano al 33′ s.t., Morselli al 45′ s.t.

Alcione (4-3-2-1) :Agazzi ; Bertolotti , Ciappellano , Pirola , Renault ; Invernizzi , Galli , Muroni (dal 43′ s.t. Chierichetti ); Pitou (dal 28′ s.t. Tordini ), Bright ; Morselli. In panchina: Cecchini, Miculi, Lanzi, Rebaudo, Giorgeschi, Scuderi, Olivieri, Lopes, Gallazzi, Marconi. All. Cusatis 7

Cittadella (3-5-2) : Maniero ; Angeli , Redolfi , Gatti ; D’Alessio , Amatucci (dal 36′ s.t. Diaw ), Barberis (dal 1′ s.t. Vita ), Anastasia (dal 28′ s.t. Pavan ), Crialese (dal 41′ s.t. Gaddini .); Falcinelli , Rabbi (dal 28′ s.t. Bunino ). In panchina: Scquizzato, Cardinali, Rizza, De Zen, Cecchetto, Ihnatov. All Iori

Arbitro: Iannello di Messina