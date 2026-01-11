Calcio Serie D – Disastro Derthona a Sestri: sconfitta per 4-0

Sestri Levante ( Sestri Levante – Derthona 4-0) – A Sestri Levante, per il Derthona si materializza la sconfitta con il maggior passivo di reti subite da inizio campionato. I padroni di casa passano in vantaggio al 18′ con Ferretti, il Derthona reagisce prontamente, ma al 23′ fallisce con Scalzi la ghiotta occasione ovvero, il calcio di rigore che lo stesso attaccante si era procurato. Nel secondo tempo in 8 minuti, tra il 7′ e il 15′ minuto, il Sestri L. segna tre reti con Klimavicius (doppietta) e ancora Ferretti. Partita chiusa con mezz’ora d’anticipo che finisce 4-0 e testa che i leoni devono subito proiettare alle prossime due sfide contro Vado e Ligorna (appaiate in testa alla classifica con 44 punti). In classifica il Derthona, dopo cinque settimane cede la settima posizione alla Biellese che vincendo sale a 29, e resta a quota 26 punti.

Sestri Levante – Derthona

Gol: 18′ Lunghi, 7′ e 11′ st Klimavicius , 15′ st Ferretti

Sestri Levante (4-3-2-1): Tozaj, Pane, Cattaneo, Giammarresi (33′ Piazza), Attuoni, Salducco (31′ st Annaloro), Ferretti, Garzia (37′ st Raggio Garibaldi), Anzalone (31′ st Masini), Lunghi, Klimavicius (31′ st Maccioni) In panchina: Mazzadi, Piazza, Masini, Tozaj, Mallamace, Raggio Garibaldi, Annaloro, Pio Loco, Maccioni. All. Ruvo

Derthona (3-4-2-1): Cizza, Gilli, Daffonchio, Benedetti, Gagliardi Torriero (17′ st Marcaletti), Nobile (12′ st De Simone), Gerbino (12′ st Disegni), La Cava (1′ st Buongiorno), Patti, Turco, Scalzi (17′ st Robotti) . In panchina: Mandrino, Marcaletti, Disegni, Buongiorno, Taverna, Robotti, Arcidiacono, Farrauto, De Simone . All.: Buttu

Arbitro: Santinelli di Bergamo