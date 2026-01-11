Era scappato in Francia l’uomo che investì cinque persone davanti a una pizzeria: arrestato

Alessandria – Un uomo è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Alessandria a seguito dell’investimento di cinque persone avvenuto il 16 novembre 2025 all’esterno di un ristorante. Il presunto responsabile, un cittadino albanese di circa 30 anni, è stato fermato grazie alla collaborazione internazionale di polizia dopo aver tentato la fuga all’estero. L’episodio ha avuto luogo all’esterno di un ristorante della città piemontese, dove un litigio tra tre clienti e il personale del locale si è trasformato in una violenta aggressione. Dopo che la discussione si è spostata fuori dal locale uno dei clienti coinvolti sarebbe salito a bordo della propria auto. In pochi istanti l’uomo avrebbe acceso il motore, effettuato una manovra mirata e diretto il veicolo contro il gruppo rivale, salendo sul marciapiede e travolgendo cinque persone. Subito dopo il conducente si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Le cinque vittime, tutte di nazionalità egiziana e dipendenti del ristorante, hanno riportato ferite di varia gravità. Una di esse è apparsa da subito in condizioni critiche, in pericolo di vita. In poche ore, gli agenti sono riusciti a individuare il veicolo utilizzato per l’investimento, ritrovato abbandonato in un fosso a bordo strada a poche centinaia di metri dal luogo dei fatti. L’identificazione del conducente, un cittadino albanese di circa 30 anni, è avvenuta poco dopo. Gli investigatori hanno ricostruito i suoi spostamenti anche grazie alle comunicazioni con alcuni parenti che lo hanno aiutato nella fuga. L’obiettivo dell’indagato sembrava essere quello di rendersi irreperibile e, probabilmente, di rientrare in Albania passando dalla Francia.