Incidente in autostrada A4, auto si ribalta: grave ragazzo di 29 anni

11 Gennaio 2026 REDAZIONE Incidenti stradali 41

Incidente in autostrada A4, auto si ribalta: grave ragazzo di 29 anni

Cavenago Brianza (MI) – Un incidente in autostrada A4 con un ribaltamento e un ferito grave. È successo nella serata di sabato 10 gennaio, lungo le corsie in direzione di Bergamo, nel tratto compreso tra Cavenago Brianza e Trezzo sull’Adda.Lo schianto si è verificato intorno alle 18.30 e sul posto l’Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato un’ambulanza insieme a un’automedica e i soccorsi sono scattati in codice rosso. Ad avere la peggio, secondo quanto al momento emerso, è stato un ragazzo di 29 anni a bordo di un’auto che dopo essersi ribaltata si sarebbe fermata in mezzo alle corsie, toccando il suolo lateralmente. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.Al ragazzo di 29 anni  il personale sanitario ha prestato le prime cure prima del trasferimento in ospedale, al Papa Giovanni di Bergamo.

Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

Articoli correlati