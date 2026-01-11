Pallacanestro Serie B Interregionale – Nell’ultima partita del girone d’andata la Junior batte Arezzo

Casale Monferrato ( Junior Casale – Centro Tecnico Aretina 66-61) –Nel campionato di Serie B Interregionale prima vittoria del 2026 per la Junior Casale, che nell’ultima giornata del girone di andata, si è imposta in casa sul Centro Tecnico BM Aretina con il punteggio di 66-61 superandolo in classifica. Rossoblu in vantaggio per tutta la partita, ma i toscani sono sempre rimasti a contatto e, nell’ultimo quarto, si sono portati sul -1 cercando fino alla fine di ribaltare l’inerzia del match. Alberione e De Ros (a referto rispettivamente con 19 e 13 punti) i migliori dei casalesi; sotto i tabelloni buona prova, ancora una volta, di Galdiolo che ha catturato 10 rimbalzi.

Junior Casale – Centro Tecnico Aretina

Parziali: 15-11/22-11/24-15/ 5-24

Junior Casale: De Ros 13, Sirchia 9, Alberione 19, Galdiolo 6, Comin, Avonto 1, Zangheri 5, Ruiu, Ravioli 2, Raiteri 4, Azzano7.

Centro Tecnico Aretina: 2 Pelucchini, 3 Zocca, 4 Fornara, 5 Toia, 6 Marius, 7 Iannicelli, 9 Fabrizi, 10 Rossi, 12 Jankovic, 14 Semprini, 19 Borri, 26 Vagnuzzi, 32 Lanucci, 40 Giommetti, 53 Terrosi, 55 Provenzal.