Salvato a Pratogelato uno sciatore travolto da una valanga

Pragelato (T0) – Questo sabato pomeriggio le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono intervenute a Pragelato, nel Torinese, per soccorrere uno sciatore.L’allarme è stato lanciato intorno alle 13.15 dopo che l’uomo era stato travolto da una valanga e trascinato al valle per un tratto. La chiamata di emergenza è stata lanciata dai suoi compagni di gita che lo avevano estratto dalla neve e gli avevano prestato le prime cure comunicando che aveva riportato un trauma toracico e una sospetta lussazione a una spalla.Nel frattempo si erano formate le squadre del Soccorso Alpino, con due sanitari, che sono partite via terra, con sci e pelli di foca, in direzione dell’infortunato. L’uomo è stato raggiunto intorno alle 17: è stato posto sulla barella perché aveva riportato dei traumi che, uniti all’ipotermia, non gli consentivano di muoversi.Intorno alle 19.30, visto che l’intensità del vento era calata, ma il fondovalle continuava a essere battuto da folate forti, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Briançon che è riuscito a recuperare il paziente e a procedere con l’ospedalizzazione in Francia dove, intorno alle 20.30, l’uomo è stato ricoverato, presumibilmente con un codice giallo.