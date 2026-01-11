Soccorso a Pragelato uno sciatore travolto da una valanga

Pragelato (TO) – Ieri pomeriggio le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono intervenute a Pragelato, nel torinese, per soccorrere uno sciatore sul monte Gran Miuls dove uno scialpinista è stato travolto da una valanga a circa 2300 metri di quota. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13:15 dopo che l’uomo era stato travolto da una valanga e trascinato a valle. La chiamata d’emergenza è stata lanciata dai suoi compagni di gita che lo avevano estratto dalla neve prestandogli le prime cure comunicando che aveva riportato un trauma toracico e una sospetta lussazione a una spalla. Nel frattempo si erano formate le squadre del Soccorso Alpino, con due sanitari, che sono partite via terra, con sci e pelli di foca, in direzione dell’infortunato. L’uomo è stato raggiunto intorno alle 17 ed è stato posto sulla barella perché aveva riportato dei traumi che, uniti all’ipotermia, non gli consentivano di muoversi. Intorno alle 19:30, visto che l’intensità del vento era calata, ma il fondovalle continuava a essere battuto da folate forti, è stato chiesto l’intervento dell’elicottero del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne di Briançon che è riuscito a recuperare il paziente e a procedere col trasporto in Francia dove, verso le 20:30, l’uomo è stato ricoverato, presumibilmente con un codice giallo.