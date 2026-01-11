Tragico schianto a Carmagnola: morta una donna e cinque persone ferite

Carmagnola (TO) – È deceduta Maria Camilla Filippa, la donna di 85 anni rimasta gravemente ferita dopo la carambola avvenuta questa mattina, Domenica 11 gennaio, nel comune di Carmagnola, lungo la provinciale per Poirino, all’altezza di Casanova. Ad essere coinvolte sono state tre vetture: Una Dacia, una Fiat 500 e una Suzuki. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale di Carmagnola. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Carmagnola, i pompieri del Lingotto di Torino e la Croce rossa. Secondo i primi accertamenti, una delle tre vetture non avrebbe rispettato lo stop, provocando l’incidente. Maria Camilla Filippa è morta all’ospedale di Moncalieri. Ci sono altri sei feriti a causa del sinistro.