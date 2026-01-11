Tre sorelle intossicate dal monossido di carbonio in casa

Torino – Ieri sera verso le nove e mezza in un alloggio in Via Tunisi tre ragazzine di 8, 13 e 17 anni si sono sentite male a causa delle esalazioni di monossido di carbonio proveniente da una stufa accesa. Sono state ricoverate all’ospedale infantile Regina Margherita grazie alla chiamata del padre visto il malessere di tutte e tre le figlie. In ospedale sono state subito sottoposte al trattamento in camera iperbarica. Le condizioni delle tre ragazzine non sarebbero gravi ma restano monitorate in pronto soccorso.

 

