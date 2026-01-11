Una rapina e un’altra tentata nello stesso giorno al Winter Park: fermati due ragazzi di 19 anni

Genova – Nella mattinata di giovedì 9 gennaio i carabinieri della Stazione di Genova San Teodoro e Scali hanno eseguito un fermo, disposto dalla Procura della Repubblica di Genova, nei confronti di due giovani di 19 anni di nazionalità tunisina, ritenuti responsabili di una rapina e di una tentata rapina avvenute lo scorso 6 dicembre all’interno del Winter Park.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due ragazzi, nel corso della stessa giornata, avrebbero prima aggredito un giovane sottraendogli 50 euro, colpendolo al volto e provocandogli alcune lesioni, per poi tentare di rapinare un secondo ragazzo poco dopo.Le indagini, avviate immediatamente dopo i fatti, si sono concentrate sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e sulla raccolta di diverse testimonianze. Grazie a questi elementi e alla profonda conoscenza del territorio, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica degli episodi e a individuare i presunti responsabili, già noti alle forze dell’ordine.I due 19enni sono stati rintracciati nel centro storico di Genova e, al termine delle formalità di rito, condotti presso la casa circondariale di Marassi, dove restano a disposizione dell’autorità giudiziaria.