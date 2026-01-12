Calcio Serie A – Il Genoa si prende lo scontro salvezza: 3-0 al Cagliari

Genova ( Genoa – Cagliari 3-0) – Lo scontro salvezza della ventesima giornata di Serie A va al Genoa, che a Marassi piega 3-0 il Cagliari tornando al successo dopo cinque turni. Il match si sblocca già al 7′ con il sinistro di Colombo su assist di Malinovskyi, ma è tra il 75′ e il 78′ che i liguri chiudono la partita: prima il destro di Frendrup dal limite deviato da Prati, poi il colpo di testa di Ostigard che chiude i giochi sfruttando il cross su calcio di punizione battuto da Martin. Con questo successo, il primo del suo 2026, la squadra di De Rossi sale a 19 punti e aggancia proprio i sardi: entrambe sono a +5 sul terzultimo posto occupato dalla Fiorentina, in attesa del recupero del Verona col Bologna.

Genoa – Cagliari

Gol: 7′ Colombo, 30′ st Frendrup, 33′ st Ostigard

Genoa (3-5-2): Leali ; Marcandalli , Ostigard , Vasquez ; Norton-Cuffy (1′ st Masini ), Malinovskyi (29′ st Thorsby ), Frendrup , Ellertsson (37′ st Sabelli ), Martin ; Vitinha (37′ st Messias ), Colombo (29′ st Ekhator ). In panchina: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Cuenca, Otoa, Fini, Venturino, Nuredini. All.: De Rossi

Cagliari (4-3-3): Caprile ; Palestra , Rodriguez (1′ st Idrissi ), Luperto , Obert ; Adopo , Prati , Mazzitelli (24′ st Zappa ); Luvumbo (17′ st Gaetano ), Kilicsoy , Esposito (24′ st Borrelli ). In panchina .: Sherri, Ciocci, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Zé Pedro, Trepy. All.: Pisacane

Arbitro: La Penna