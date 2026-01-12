Calcio Serie A – Inter fermata in casa dal Napoli: finisce 2-2

Milano ( Inter – Napoli 2-2) – Nella 20a giornata della Serie A arriva il primo pareggio per l’Inter, che si fa riacciuffare due volte da Scott McTominay e dal Napoli nello scontro-scudetto. Il turno che avrebbe potuto sancire la fuga nerazzurra, visto il duello con Conte e lo stop del Milan, si trasforma dunque in un nulla di fatto. L’Inter parte decisamente meglio e la sblocca al 9′ con Dimarco, servito da Thuram e autore di un diagonale imparabile, ma non la chiude e si fa raggiungere. McTominay ristabilisce la parità al 26′ e il Napoli sfiora anche il vantaggio, con lo scatenato Hojlund a mettere in crisi Akanji. La ripresa ci regala però il gol nerazzurro, col rigore di Calhanoglu (73′), e il definitivo 2-2 dello scozzese. Un punto per parte a San Siro, l’Inter perde un’occasione e mantiene il +3 sul Milan e il +4 sul Napoli.

Inter – Napoli

Gol: 9′ Dimarco , 26′ McTominay , 28′ st Calhanoglu rig. , 36′ st McTominay .

Inter (3-5-2) – Sommer 6; Bisseck 5.5, Akanji 5, Bastoni 6; Luis Henrique 5.5, Barella 6, Calhanoglu 6.5 (42′ st Sucic sv), Zielinski 6.5 (16′ st Mkhitaryan 7), Dimarco 7 (42′ st Carlos Augusto sv); Lautaro 5.5 (42′ st Bonny sv), Thuram 6 (38′ st Esposito sv). In panchina : Calligaris, Taho, de Vrij, Acerbi, Frattesi, Diouf, Cocchi. All. Chivu.

Napoli (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic 6; Beukema 5 (32′ st Lang 6.5), Rrahmani 5.5, Juan Jesus 5.5; Di Lorenzo 5.5, Lobotka 6, McTominay 7.5, Spinazzola 6.5; Politano 5.5 (48′ st Mazzocchi sv), Elmas 7; Hojlund 6.5. In panchina : Meret, Contini, Miguel Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Vergara, Lucca, Marianucci, Ambrosino. All. Conte.

Arbitro: Doveri.