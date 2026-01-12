Calcio Serie D – Cade la Valenzana Mado: sconfitta dalla Biellese per 0-2 a Valenza

Valenza ( Valenzana Mado – Biellese 0-2) – Importante vittoria esterna per la Biellese che oggi pomeriggio ha espugnato 0-2 il campo della Valenzana Mado. A decidere l’incontro è stata la doppietta realizzata su calcio di rigore da Beltrame; con questi tre punti la squadra di mister Luca Prina sale a quota 29 punti mentre i rossoblù rimangono fermi a quota 26.Dopo un avvio equilibrato si fa vedere in avanti la Valenzana Mado con il colpo di testa di Palazzolo su cross di Maione che non trova la porta. Poco dopo ancora Palazzolo ci prova, ma Vergna è attento. La Biellese ci prova con un tiro di Capellupo respinto poi al 39′ l’arbitro assegna un rigore agli ospiti per un contatto in area tra Toniato e Beltrame. Dal dischetto lo stesso Beltrame supera Sattanino. Nella ripresa al 15′ l’arbitro assegna il secondo rigore di giornata per un fallo su Tomasino. Dal dischetto ancora Beltrame non sbaglia. Nel finale la Biellese va vicina al terzo gol con Naamad, mentre la Valenzana va vicino alla rete con Ciliberto. Finisce 0-2.

Valenzana Mado – Biellese

Gol: pt 40′ Beltrame rig.; st 16′ Beltrame rig.

Valenzana (4-2-3-1); Sattanino; West, Venneri, Ciletta, Saidi (10′ st Ciliberto); Maione, Toniato; Megna (10′ st Ceccarini), Greco (29′ st Carnovale), Doria, Palazzolo (1′ st Massaro). A disp. Canegallo, Chelli, Torre, Ragni, Bosco. All. Pellegrini

Biellese (3-5-2): Vergna; Tomasino, Brancato, Graziano (23′ st Pavan); Marra (41′ st Gila), Madiq (36′ st De Mori), Capellupo, Di Cesare, Finizio; Naamad (41′ st Artiglia), Beltrame (23′ st Sekka). A disp. Ghisleri, Caramori, Facchetti, Velcani. All. Gaio (Prina squalificato)

Arbitro: Ventrone di Roma1