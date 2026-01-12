Pallacanestro Serie A – L’Olimpia Milano sbanca Napoli: sesto successo consecutivo per Milano

Napoli ( Napoli Basket – Olimpia Milano 71-77) – Ci mette un po’ di tempo per carburare, ma l’Olimpia versione diesel funziona. Per la quarta volta consecutiva chiude sotto a fine primo tempo, ma poi cambia passo e vince la partita. Così arriva il sesto successo consecutivo per i biancorossi che sbancano Napoli 71-77. Milano sapeva già di essere terza in classifica (in Coppa Italia prenderà Trieste al primo turno), mentre Napoli aveva appreso della sua qualificazione matematica solo un paio di ore prima della partita a causa dell’esclusione di Trapani dal campionato che rivoluzionato la classifica togliendo due punti alle 5 squadre che l’avevano battuta (Bologna, Trento, Sassari, Tortona e Varese). Così i biancorossi arrivano ad un passo dalla vetta, a -2 da Bologna. I milanesi hanno fatto una fatica estrema in attacco, tirando malissimo dall’arco dei tre punti nel primo tempo (1/15), poi, come per magia tutto diventa più facile con un 5/7 negli ultimi 11 minuti che è davvero decisivo. A trascinarla, ancora una volta, Armoni Brooks che ha chiuso con 20 punti (3/8 da 3), decisivo nell’ultimo periodo, mentre lungo tutta la partita la carica l’ha suonata Zach LeDay con 16 punti e 9 rimbalzi.

Napoli Basket – Olimpia Milano

Parziali: 23-15; 38-32; 55-52

Napoli Basket: Flagg 21, Mitrou-Long 13, El-Armin 1, Croswell 9, Boston 8, Treier 3, Faggian 2, Simms 2, Caruso 2, Saccoccia ne, Gloria ne, Gentile ne. All. Magro

Olimpia Milano: Brooks 20, LeDay 16, Shields 14, Bolmaro 7, Ellis 6, Nebo 5, Mannion 4, Dunston 3, Ricci 2, Pillepich, Tonut, Flaccadori. All. Poeta