Pallacanestro Serie A – Si interrompe il filotto di vittorie consecutive della Bertram: Brescia manda ko Tortona

Brescia ( Germani Brescia – Bertram Tortona 92-86) –Non basta un ottimo secondo quarto e il cuore per reagire nel quarto quarto alla Bertram Derthona Tortona, sconfitta 92-86 sul campo della Germani Brescia, seconda forza del campionato. Si chiude con una sconfitta il girone d’andata dei Leoni, nonostante i 21 punti con 5/6 da tre di Arturs Strautins.Domenica all’insegna della fisicità fin dalla palla a due quella del PalaLeonessa A2A, con l’equilibrio che regna nel primo quarto. Il Derthona resiste ai colpi dalla lunga distanza di Amedeo Della Valle, Nikola Ivanovic e CJ Massinburg, impossessandosi del vantaggio temporaneo in diversi frangenti. Al termine del primo quarto, un appoggio di Jason Burnell vale il 24-23 per i padroni di casa.Il secondo quarto vede i bianconeri toccare anche il temporaneo +10 (41-31) con una conclusione a segno di Arturs Strautins con quattro minuti da giocare. Il lettone non è l’unico tra le fila dei Leoni a crescere: anche Paul Biligha (9 punti e 6 rimbalzi) alza il proprio rendimento visti i problemi di falli di Dominik Olejniczak. Alla fine del secondo quarto, il Derthona conduce 46-42 al PalaLeonessa A2A. Con le squadre rientrate dall’intervallo, la Germani Brescia dimostra pienamente il proprio strapotere offensivo e, in particolare, la propria pericolosità dall’arco. Una tripla di Ivanovic porta i padroni di casa sul +7 (60-53) con 3:31 sul cronometro, ma ancora una volta la Bertram risponde presente. Dopo trenta minuti, infatti, c’è solo un possesso (66-63) a separare le due squadre.Negli ultimi dieci minuti, Brescia schiaccia nuovamente il pedale sull’acceleratore, mantenendo positive le percentuali dalla lunga distanza (chiuderanno a 11/23, 47.8%). Due triple consecutive di Strautins, però, non scrivono ancora la parola fine, mantenendo a galla la squadra di Coach Fioretti.Capitan Baldasso appoggia il -2 (86-84) con 1:06 da giocare. Il finale di partita, però, vede i padroni di casa più lucidi e capaci di portare a casa la vittoria: si chiude il filotto di vittorie consecutive della Bertram, che conclude il girone d’andata con un record di 10 vittorie e 5 sconfitte, a 20 punti. Appuntamento nuovamente in Nova Arena sabato 17 gennaio alle 18:45, contro Milano.