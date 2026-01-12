Pallacanestro Serie A2 – Torino espugna Roseto: vittoria per 69-73

Roseto degli Abruzzi – ( Liofilchem Roseto – Torino Basket 69-73) – Una vittoria voluta, sofferta, sudata e alla fine conquistata. La Reale Mutua Basket Torino, dopo i due stop amari a Mestre e in casa con Rimini, ritrova il successo sul difficile campo della Liofilchem Roseto. Sin dalla vigilia ci si aspettava una partita dura e insidiosa contro una squadra che è fanalino di coda del campionato, ma proprio per questo particolarmente affamata di punti e che nei precedenti incontri aveva fatto soffrire squadre di alta fascia come Brindisi e Bologna. Così è stato: Torino ha dovuto inseguire per larghi tratti gli abruzzesi, litigando con le percentuali al tiro da fuori e senza poter contare sulla solita grande produzione di Robert Allen, in serata no con soli 7 punti a referto. La Reale Mutua però è sempre rimasta in partita con il carattere, trovando proprio nel quarto decisivo l’accelerata per ribaltare l’inerzia e piazzare il sorpasso. Nel finale in volata hanno avuto un peso importante le iniziative di Teague (16 punti per lui), mentre Roseto non è riuscita a concretizzare le occasioni per pareggiare negli ultimi possessi. Il risultato finale è 69-73, con Torino che sale nuovamente oltre il 50% di vittorie.

Liofilchem Roseto – Basket Torino

Parziali: 16-14, 20-17, 14-17, 19-25)

Liofilchem Roseto: Jalen Cannon 18 (9/11, 0/5), Justin Robinson 14 (4/5, 2/7), Tommaso Laquintana 9 (4/8, 0/0), Danilo Petrovic 9 (0/0, 3/6), Daniele Cinciarini 8 (0/1, 2/3), Kiryl Tsetserukou 6 (3/4, 0/0), Antonino Sabatino 2 (1/2, 0/1), Alessio Donadoni 2 (1/1, 0/0), Marco Timperi 1 (0/0, 0/0), Angelo Del chiaro 0 (0/2, 0/0), Davide Di gregorio 0 (0/0, 0/0), Filippo Gaeta 0 (0/0, 0/0).

Basket Torino:Macio Teague 16 (3/5, 1/4), Davide Bruttini 14 (6/7, 0/0), Federico Massone 10 (2/6, 2/6), Matteo Schina 10 (1/3, 2/4), Giovanni Severini 8 (1/1, 2/2), Robert Allen 7 (1/6, 1/2), Umberto Stazzonelli 4 (1/1, 0/0), Marco Cusin 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Tortu’ 2 (1/2, 0/4), Success Eruke 0 (0/0, 0/0).

