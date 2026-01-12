Pallacanestro Serie B Interregionale – Sconfitta a Gazzada per il Gulliver Tortona

Gazzada ( Gazzada 7 Laghi – Gulliver Tortona 95-75) – Sconfitta esterna per il Gulliver Tortona a Gazzada contro 7 laghi nell’ultima giornata d’andata. Dopo un primo tempo equilibrato, l’allungo di Gazzada a ridosso dell’intervallo, proseguito anche al rientro in campo nel terzo periodo, si rivela decisivo. I Leoni non riescono ad invertire l’inerzia della gara né a colmare lo svantaggio accumulato. Il Gulliver chiude così il girone d’andata con una sconfitta, la decima in quindici gare. Prossimo appuntamento per la Serie B interregionale, Venerdì 16 Gennaio per la prima giornata di ritorno contro Campus Varese.
Gazzada 7 Laghi – Gulliver Tortona
Parziali: 29-25/25-14/27-16/14-20
Gazzada 7 Laghi: Rabolini, Cassinerio, Tenconi, Landa, Dias, Roveda, Maruca, Arienti, Mina, Ambrosin, Dagri, Gaye. Coach Bianchi
Gulliver Tortona: Fogliato, Battelli, Bresciani, Borasi, Chikal, Wilkinson, Pisati, Solazzi, Josovic, Taverna. Coach Talpo