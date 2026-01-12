Pallacanestro Serie B -Pesantissima vittoria del Monferrato Basket: battuta Piazza Armerina

Casale Monferrato ( Monferrato Basket -Basket Piazza Armerina 72-63) –Il primo match del 2026 al “PalaEnergica Paolo Ferraris” è una sfida cruciale per la salvezza tra la Novipiù Monferrato Basket e la Siaz Piazza Armerina. I siciliani, matricola del campionato, si erano imposti per 93-85 nella gara di andata a Ragusa, ma in quell’occasione i casalesi erano privi dell’infortunato Martinoni e in pieno rodaggio. Rispetto a quel match, alla guida della Siaz c’è ora coach Ducarello, arrivato a fine dicembre, mentre la MB è intervenuta più volte sul mercato. La sfida chiave del primo tempo è quella fra Lepichev e Martinoni. Il capitano rossoblu realizza 14 punti, il giocatore della Siaz in canotta numero 9 sfrutta i suoi centimetri per metterne a referto 11. Nel terzo quarto Piazza Armerina gioca con grande cinismo, avvicinandosi ai rossoblu e entrando nella frazione decisiva con un solo possesso da recuperare e tanto abbrivio. Il match diventa spettacolare nell’ultimo periodo; Guerra e Zanzottera segnano canestri pesantissimi, Mossi realizza una tripla fondamentale per il morale della MB. Con una fiammata nei minuti finali, la Novipiù vince con merito per 72-63, conquistando la quarta vittoria di stagione.

Monferrato Basket – Basket Piazza Armerina

Parziali: 19-13; 35-27;48-45

Monferrato Basket:Martinoni 23 (5/9, 2/5), Guerra 12 (0/2, 4/8), Zanzottera 10 (4/6, 0/5), Rupil 10 (1/1, 2/7), Mossi 6 (2/2 da tre), Marcucci 5 (1/2, 1/6), Osatwna 4 (2/2, 0/1), Caglio 2 (1/1, 0/3), Osagie (0/2 da tre), Dia. Iacorossi, Flueras n.e. All. F. Corbani.

Piazza Armerina: Lepichev 21 (9/12, 0/1), Meluzzi 13 (5/10, 1/10), Biordi 9 (2/2), Gallizzi 8 (2/3, 1/2), Almansi 5 (1/3, 0/3), Cepic 5 (0/1, 1/3), Paulinus 2 (1/1, 0/1), Markovic (0/4, 0/3), Colussa (0/2, 0/2). Labovic, Migone, Prai. All. U. Ducarello.