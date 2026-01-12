Sarà la Regione Piemonte a salvare le Terme di Acqui?

Acqui Terme (AL) – Per salvare le Terme di Acqui, dopo i licenziamenti in massa dei giorni scorsi effettuati dalla proprietà, la genovese Finsystems srl di Alessandro Pater, la Regione Piemonte sta cercando una soluzione anche per tenere vivo il termalismo acquese ed evitare un tracollo economico della città. Come è noto il 2 gennaio scorso sono partite le lettere di licenziamento per i 7 dipendenti impegnati nella gestione dell’ultimo impianto di cura ancora attivo in città, oltre ai 18 addetti alla “Fangoterapia”.

Mercoledì, a Torino, sono previste due riunioni: la mattina il presidente Alberto della Regione Alberto Cirio illustrerà la situazione acquese in giunta, mentre al pomeriggio incontrerà il sindaco di Acqui Danilo Rapetti e i sindacati. Intanto è previsto un incontro tra Rapetti e i sindacati lunedì 19 gennaio.