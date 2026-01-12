Uomo investito mentre cerca di salvare una volpe ferita

Salassa (TO) – Nella notte fra sabato 10 e domenica 11 gennaio un uomo di 43 anni residente a Caluso, dipendente di un istituto di vigilanza privato, si era fermato per soccorrere una volpe ferita in strada ma è stato investito lungo la statale 460 a Salassa da una Fiat Grande Punto condotta da un giovane di 20 anni di San Colombano Belmonte. L’auto ha centrato la Panda parcheggiata a lato della carreggiata e anche il soccorritore della volpe. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno a mezzanotte e mezza e il ferito è stato assistito dall’equipe sanitaria del Servizio Regionale di Elisoccorso che lo ha trasportato al CTO dove si trova ricoverato in codice rosso.